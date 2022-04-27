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نحتاج مصالحة مع المبدعين.. جمال بخيت يعلق على دعوة الحوار الوطني

06:05 م الأربعاء 27 أبريل 2022
نحتاج مصالحة مع المبدعين.. جمال بخيت يعلق على دعوة الحوار الوطني

جمال بخيت

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(مصراوي):

دعا الشاعر الكبير جمال بخيت إلى إجراء مصالحة مع المبدعين الشرفاء.

قال الشاعر الكبير جمال بخيت، في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المصالحة السياسية مهمة ولا يقل عنها أهمية المصالحة من أهم مبدعي مصر الشرفاء الذين تم استبعادهم فقط لأنهم شرفاء ومؤثرين".

يذكر أن الرئيس كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصياً، مع تعهده بحضور المراحل النهائية منه.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تبنيها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة ضمن حوار وطني يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي السياسية والاقتصادية، وفي ضوء استعداد مصر لاستضافة عدد من الأحداث العالمية المهمة خلال الفترة القادمة.

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