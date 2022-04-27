الانتهاء من تدريب 13 ألف من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات بالقطاع السياحي

(مصراوي):

انتهت وزارة السياحة والآثار، من تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي أطلقته في ديسمبر الماضي تحت عنوان "من أجل سياحة آمنة"، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وشملت المرحلة الأولي تدريب أكثر من ١٣٠٠٠ ألف من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات بالمنشآت الفندقية والسياحية من كافتريات ومطاعم، وبمراكب السفاري بمحافظات كل من الإسكندرية والقاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 لرفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أنه تم إطلاق هذا البرنامج التدريبي لتدريب العاملين بالقطاع السياحي على معايير سلامة الغذاء، والاشتراطات الصحية لافتة إلى أن البرنامج قد حقق الأهداف المرجوة منه.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج التدريبي يتم تنفيذه جنبًا إلى جنب مع قرار وزير السياحة والآثار الصادر في نوفمبر الماضي بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك من خلال التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، بحانب التزامها بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء.

من جانبه، أشار علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية إلى أن الغرفة لديها نخبة من المدربين المشهود لهم بالكفاءة المهنية في هذا التخصص وأنه فور الإعلان عن البرنامج التدريبي حرصت الفنادق على إشراك العاملين بها للحصول على التدريبات اللازمة في إطار اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بها.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي خلال شهرى مايو ويونيو المقبلين لتدريب العاملين بالمنشآت الفندقية بالساحل الشمالى ومطروح.