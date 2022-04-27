توافر جميع السلع.. التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية أيام عيد الفطر ‏المبارك

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، ‏سوف تعمل خلال إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.

وأشار وزير التموين، إلى أنه وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك، وبسكويت، ورنجة، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وتلقى "المصيلحي"، تقريرًا من الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف ‏السلع التموينية خلال فترة العيد، وأفاد التقرير إلى أن شركتي ‏الجملة (المصرية – العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% ‏يوميًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف ‏المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع.

وأضاف ‏التقرير، إلى أنه سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتباراً يوم الجمعة ‏الموافق 6/5/2022 ، وفتح مقار إدارات البيع، ونوه التقرير ‏إلى أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضاً.

وأكد ‏وزير التموين، أن المخابز ستعاود فتح ‏أبوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد كما كانت قبل شهر ‏رمضان المبارك، مشيرًا الى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز ‏من الدقيق حرصًا من الوزارة على توافر كل إحتياجات ‏المواطن من الخبز المدعم.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏أحمد كمال، أن وزير ‏التموين، وجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما شدد وزير ‏التموين على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يوميًا على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الإلتزام بكافة الضوابط الخاصة بالبيع.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التموين، أكد ‏أن أول وثاني أيام العيد إجازة بكل مواقع استلام الاقماح ‏المحلية على أن تعود للعمل ثالث أيام العيد واستلام الاقماح ‏من الموردين والمزارعين.