الجيزة: رفع 3 آلاف حالة تعد وإشغال للمنشأت التجارية والمقاهي بحدائق الأهرام

الانتهاء من تدريب 13 ألف من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات بالقطاع

كتب يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار.

وبحسب بيان اليوم، شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق حملات إشغالات مكبرة على مدار ثلاثه أيام شملت حدائق الأهرام.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٣ آلاف حالة إشغال ضمت كراسي و شيش و ثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام، مصادرة ٤٢ مركبة توك توك غير مرخص يعيق الحركة المرورية.

كما تم غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص، وإيقاف أعمال تشطيبات محلات مخالفة وسحب المعدات وإيداعها مخازن الحي وإزالة عدداً من الحواجز والاوتاد الحديدية من الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، على مواصلة مجهودات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .