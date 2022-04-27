نقيب الفلاحين يشيد بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بدعم مزارعي القمح



كتب- أحمد مسعد:

أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بتعزيز كافة أوجه الدعم لمزارعي القمح.

وقال نقيب الفلاحين، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحصول القمح وتوجيهاته بزيادة المحفزات للمزارعين سوف يشجع على زيادة نسبة التوريد.

وأضاف عبدالرحمن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه مزارعي الاقماح وزيادة الحافز المادي المقدم لهم سوف يساهم في تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك بما يسرع طموحنا للاكتفاء الذاتي من الأقماح خلال سنوات قليلة.

وأشار عبدالرحمن،إلي أن الموسم الحالي لزراعة الاقماح هو أكبر المواسم مساحه حيث وصلت المساحات المنزرعه من الاقماح إلى 3.6 مليون فدان لأول مرة ويتوقع إنتاجية تصل الي 10.5مليون طن ومع تشجيع مزارعي الاقماح لتوريد اكبر كميه ممكنه بتحديد سعر 885 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 بزيادة نحو 160 جنيه عن الموسم الماضي و عزم الحكومة صرف مستحقات المزارعين فور التوريد بالإضافة الي توفير نقاط تجميع تصل إلى 400 نقطة لتسهيل عمليات التوريد وتقليل تكلفة النقل فإنه من المتوقع أن تزيد الكميات التي تورد للحكومة عن 5 مليون طن

وطالب عبدالرحمن، مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالمساهمة في تسهيل عمليات توريد الأقماح، موجهًا بضرورة الالتزام بتوريد أكبر كمية ممكنة من إنتاجهم للمساعدة في تخطي الظروف الاستثنائية الحالية وتوفير الأقماح لصناعة رغيف الخبز المدعم.