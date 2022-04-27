الحرارة تتجاوز 40 درجة.. بيان الطقس: أتربة ورمال ومنخفض خمسيني لمدة 24 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني يوم الجمعة المقبلة، يصاحبه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وانخفاض نسب الرطوبة.

وأضافت الهيئة، في بيان، ستصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية وتتجاوز جنوب البلاد حاجز الـ40 درجة مئوية.

وتابعت الهيئة: يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة أن نشاط الرياح الجنوبية الغربية تعمل على تدني مستوى الرطوبة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الحرارة يوم السبت بمعدل 4 درجات مئوية لتسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى وإن ظلت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.