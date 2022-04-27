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من أول من قدم قائمة محبوسين للعفو عنهم؟ طارق العوضي يكشف

03:33 م الأربعاء 27 أبريل 2022
من أول من قدم قائمة محبوسين للعفو عنهم؟ طارق العوضي يكشف

طارق العوضي

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كتب- محمد سامي وأسامة علي:

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن ضياء رشوان نقيب الصحفيين قدم إلى اللجنة قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين، تمهيدا للإفراج عنهم بعفو رئاسي.

وأضاف العوضي لمصراوي، أن القائمة التي تقدم بها نقيب الصحفيين تتضمن 18 صحفيا، وأنه سيتم الإفراج عنهم خلال أيام ضمن بعفو رئاسي.

ولفت عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أنه يمتلك قائمة بأسماء مجموعة من المحامين السجناء، تمهيدا للإفراج عنهم بعفو رئاسي أيضا.

وقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه سيتم الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين والسجناء خلال أيام.

وأضاف العوضي لمصراوي، أن اللجنة تلقت وعدا صريحا بالإفراج عن مجموعة جديدة من السجناء بعفو رئاسي خلال أيام، أبرزهم الصحفي حسام، القيادي بحزب الكرامة.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أنه يجرى الانتهاء من الإجراءات التنظيمية لقرار العفو الرئاسي، للإفراج عن المحبوسين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بتشكيل لجنة العفو الرئاسي وتشمل "محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، وكمال أبوعيطة".

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