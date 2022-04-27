"الوزراء" يوافق على تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات الخط الأول لمترو القاهرة

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسَين في مجال النقل الحضري.

وتُستخدم المنحة، وفقاً للاتفاق، في تنفيذ إجراءات المساواة بين الجنسَين في مجال النقل الحضري، من خلال تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر، والذي يُعد هدفًا مشتركًا لكل من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم التركيز على قطاع النقل الحضري من خلال المشروعات المملوكة للهيئة القومية للأنفاق.

ومن أجل تحقيق أهداف هذا المشروع يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات منها ما يتعلق بالتصميمات الخاصة بالبنية التحتية وإمكانية الوصول الشامل، بما في ذلك للنساء والأطفال صغار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ما يتعلق ببناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وكذا إجراءات التوعية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واستدامة معالجة الصرف الصحي في جنوب محافظة القاهرة؛ بما يسمح بمواكبة النمو الديموغرافي للمنطقة، وبما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة، من خدمة الصرف الصحي المدارة بأمان، إلى جانب الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي في قناة الري بمدينة الصف، وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، حيث سيسمح المشروع بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500 ألف م3/يوم إلى 800 ألف م3/ يوم، من المياه المعالجة للأغراض الزراعية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة.