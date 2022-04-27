عضو العفو الرئاسي يكشف لمصراوي معايير الانضمام إلى قائمة العفو- فيديو

كتب- أسامة علي:

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة عقدت أول اجتماع لها امتد لـ3 ساعات بعد تشكيلها مباشرة، بحضور رموز من القيادات السياسية المعارضة.

وأضاف العوضي خلال حواره مع مصراوي، عبر لايف صفحة الفيسبوك، إنه تم وضع معايير عامة ومجردة للانضمام لقائمة العفو الرئاسي، مؤكدا أن هناك اهتمام بالحالات الإنسانية والأسماء غير المعروفة "المجهولة".

وأشار إلى أن قائمة العفو لن تشمل كل من تورط في الدم أو حرض أو دعم أو شارك في العنف، وأن القائمة ستشمل المحبوسين احتياطيا بإعادة دراسة موقفه بمعرفة النيابة العامة.

وشدد عضو لجنة العفو الرئاسي، على أن التعامل في ملف العفو سيكون بكل حالة وليس بكل قضية: "يعني ممكن ناس تخرج من قضية وناس أخرى متخرجش"

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بتشكيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة نشاطها، وتشمل "محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، وكمال أبوعيطة".