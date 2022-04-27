مدبولي: توقع البنك الدولي ارتفاع الأسعار عالميا يستدعي الجاهزية للتحديات

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تقرير "البنك الدولي" بشأن ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة يستدعي أن نضع هذه التقديرات في الاعتبار للجاهزية للتحديات، بما يسهم في النجاح في مواجهة هذه الأزمة العالمية التي تؤثر على كل البلدان.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، الذي استهله بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة وجموع المصريين بمناسبة موسم الأعياد التي نحتفل بها في هذه الآونة، والتي تتضمن عيد تحرير سيناء، وأعياد الربيع، وعيد القيامة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبات الغالية على شعب مصر العظيم بنسيجه المتآلف بالخير واليمن والبركات.

وأشاد رئيس الوزراء بما تم تحقيقه مؤخراً من طفرة زراعية على أراضي منطقة "توشكى" بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، لافتاً إلى أنه شهد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدء موسم حصاد القمح، مؤكداً التنسيق الفاعل بين أجهزة الدولة المعنية، لضبط جميع إجراءات الحصاد وتوريد الأقماح من المزارعين بالكميات المقررة، مع التوجيه بصرف مستحقاتهم أولاً بأول، مع تكليف المحافظين بالمتابعة الدورية لتلك الخطوات.