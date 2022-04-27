الصوت والضوء تعلن مواعيد عروضها خلال عيد الفطر

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، بدء عروض الصوت والضوء خلال الموسم الصيفي الحالي.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه تم تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء في مناطقها (الأهرامات،الكرنك، أبوسمبل،فيله) وذلك اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ العروض في منطقة الهرم الساعة السابعة والنصف مساءً ومناطق فيله وأبو سمبل والكرنك الساعة السابعة مساءً.

وأوضح محمد عبد العزيز العضو المنتدب للشركة، أنه سيتم تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء مع أول أيام عيد الفطر لمراعاة الرؤية الجيدة مع بداية العرض وذلك لتحقيق خدمة أفضل للرواد.

كما قررت الشركة لأول مره في تاريخها، حضور المصريين عروض الصوت والضوء بأي لغة أجنبية بسعر تذكرة العرض العربي وذلك تنشيطا للسياحة الداخلية.

وأضاف عبد العزيز، أن الشركة تقدم تخفيضات للمجموعات على تذاكر عروض الصوت والضوء لاستقبال روادها من المصريين والعرب خلال أيام العيد المبارك، فالشركة دائما تهتم بالمشاركة في كل المناسبات والأعياد تحقيقا لدور الشركة المجتمعي.