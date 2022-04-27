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السيسي يهنئ جنوب إفريقيا بيوم الحرية.. والجمهورية التوجولية بالعيد القومي

02:02 م الأربعاء 27 أبريل 2022
السيسي يهنئ جنوب إفريقيا بيوم الحرية.. والجمهورية التوجولية بالعيد القومي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الحرية.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس فور اسوزيمنا جناسينجبيه رئيس الجمهورية التوجولية بمناسبة الاحتفال بذكري العيد القومي.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي العيد القومي جنوب إفريقيا يوم الحرية

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