الصحة العالمية تكشف إجراءاتها بشأن الالتهاب الكبدي الغامض للأطفال

كتب - أحمد جمعة:

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن الإجراءات التي اتخذتها بعد تسجيل 169 حالة على الأقل من حالات التهاب الكبد الحاد المجهول الذي يصيب الأطفال.

وحسبما ذكرت المنظمة في ردها على مصراوي، فإنه يُجرى حاليًّا مزيد من الاستقصاءات في البلدان التي اكتشفت الحالات، وتشمل الاستقصاءات التاريخ السريري وتاريخ التعرض على نحو أكثر تفصيلًا، واختبار السموم (أي اختبار السمية البيئية والغذائية)، واختبارات فيروسية/ ميكروبيولوجية إضافية، كما بدأت البلدان المتضررة أيضًا أنشطةَ ترصُّد معززة.

وقالت المنظمة إنها تدعم بجانب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، البلدان في الاستقصاءات الجارية وجمع المعلومات من البلدان التي أبلغت عن حالات.

كما تنشر البلدان أيضًا جميع المعلومات المتاحة من خلال شبكاتها المعنية بالتهاب الكبد والمنظمات السريرية، مثل الرابطة الأوروبية لدراسة الكبد، والجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ESCMID)، والجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال (ESPGHAN).

وأوضحت الصحة العالمية أنه بالنسبة للحالات في أوروبا، سيُنشأ نظام جمع بيانات مشترك بين منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها باستخدام نظام الترصُّد الأوروبي، كما صدرت توجيهات مستمدة من وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة إلى البلدان المتضررة لدعم إجراء تحقيق شامل في الحالات المشتبه فيها.