منخفض خماسيني ورطوبة ليلًا وشبورة.. "الأرصاد" تعلن عن موجة حارة الجمعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بنحو درجة إلى درجتَين.

وأضافت غانم، خلال حديثها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الحرارة نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من شمال شبه الجزيرة العربية، لافتةً إلى أن الحرارة على القاهرة تسجل 32 درجة اليوم وغدًا الخميس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "يوم الجمعة يوجد ارتفاع كبير في الحرارة؛ حيث تسجل القاهرة 39 درجة، حيث نتأثر بمنخفض خماسيني موجود في الصحراء الغربية يؤثر علينا بارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كل الأنحاء، لتكون الأجواء شديدة الحرارة نهارًا معتدلة ليلًا".

وأوضحت غانم أن الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، ومع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تنخفض درجة الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة على شمال البلاد معتدلًا على جنوب البلاد ليلًا، مع وجود نشاط للرياح خلال ساعات الليل يزيد من إحساسنا ببرودة الطقس.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الحرارة تنخفض بشكل سريع يوم السبت المقبل وتسجل على القاهرة 34 درجة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تتلاشى فور سطوع الشمس، موضحةً أن هناك زيادة في نسب الرطوبة ليلًا خلال اليومَين المقبلَين.