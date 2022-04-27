Masrawy logo white

إعلان

الصحة: استمرار انخفاض نسب إصابات ووفيات كورونا

11:57 ص الأربعاء 27 أبريل 2022
الصحة: استمرار انخفاض نسب إصابات ووفيات كورونا

حسام عبدالغفار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، اطلع خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مع قيادات الوزارة، على تقارير الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار عبدالغفار في تصريحات صحفية، إلى استمرار انخفاض نسب الإصابات والوفيات، فضلاً عن انخفاض نسب الترددات والحجز بالمستشفيات.

كما تابع الوزير معدلات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بكافة جرعاته (أولى، ثانية، تنشيطية)، مناشداً المواطنين بالحرص على تلقي الجرعات التنشيطية من اللقاحات، للحفاظ على صحتهم العامة ووقايتهم من الإصابة بالفيروس.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
حسام عبدالغفار وفيات كورونا اصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

منخفض خماسيني ورطوبة ليلًا وشبورة.. "الأرصاد" تعلن عن موجة حارة الجمعة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا