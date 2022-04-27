الصحة: استمرار انخفاض نسب إصابات ووفيات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، اطلع خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مع قيادات الوزارة، على تقارير الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار عبدالغفار في تصريحات صحفية، إلى استمرار انخفاض نسب الإصابات والوفيات، فضلاً عن انخفاض نسب الترددات والحجز بالمستشفيات.

كما تابع الوزير معدلات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بكافة جرعاته (أولى، ثانية، تنشيطية)، مناشداً المواطنين بالحرص على تلقي الجرعات التنشيطية من اللقاحات، للحفاظ على صحتهم العامة ووقايتهم من الإصابة بالفيروس.