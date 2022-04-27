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الأمن والمخابرات أعادوه.. منتج بطلوع الروح يعلن تحرير المحاسب المصري المختطف في لبنان

03:28 ص الأربعاء 27 أبريل 2022
الأمن والمخابرات أعادوه.. منتج بطلوع الروح يعلن تحرير المحاسب المصري المختطف في لبنان

صادق روللي

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أفرجت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، عن صادق روللي المحاسب في شركة الصبّاح منذ أكثر من عشرين عاماً، وهو بصحة جيدة الحمدلله.

ووجهت شركة الصبّاح بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي الشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها.

وجاء في البيان: "كل الحب والتقدير لعائلة المحاسب صادق روللي على صبرهم وثقتهم، ولكل الأصدقاء الذين تواصلوا معنا من كل أنحاء العالم العربي للاطمئنان، وبشكل خاص تحية للسفير المصري الدكتور ياسر علوي الذي تابع عن قرب كل التفاصيل لحين الإفراج، ولكل الإعلام العربي على مساندته شركة الصبّاح، ونأمل في هذه الأيام المباركة والمجيدة أن يجمعنا رب العالمين على الخير والنجاح والأمن والأمان، كل عام وأنتم بخير".

يذكر أن المحاسب المصري تم اختطافة يوم ١٦ رمضان الجاري أثناء ذهابه لمكان تصوير مسلسل" بطلوع الروح" بإحدي القري بلبنان، لمنح العاملين بالمسلسل من الكومبارسات والمجاميع أجورهم، وكان يحمل حقيبة مليئة بالأموال.

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