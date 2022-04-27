بـ 760 جنيها.. 10 خطوات لاستخراج جواز السفر للراغبين في حجز قرعة الحج

كتب يوسف عفيفي:

يبحث الكثيرون من الراغبين في أداء فريضة الحج عن كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت، بعد أن فتحت السعودية ومصر الباب أمام الجميع لأداء الفريضة.

ومن اشتراطات السفر للأراضي المقدسة، أن يكون جواز السفر ساريا لمدة عام على الأقل.

ويرصد "مصراوي" خطوات استخراج جواز السفر والأوراق المطلوبة وقيمة الرسوم على النحو التالي:

- التوجه إلى إلى أحد مكاتب الجوازات والمنتشرة في جميع أرجاء الجمهورية.

- شهادة ميلاد مميكنة + 2 صورة منها.

- قسيمة الزواج + 2 صورة منها للمتزوجين.

- 4 صور شخصية خلفية بيضاء 4×6.

- البطاقة الشخصية -(سارية)- + 2 صورة منها.

- شهادة الجيش -(الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور)- وإثبات الحالة الاجتماعية.

- المؤهل الدراسي إذا كان غير مثبت في الرقم القومي.

- التوجه إلى الموظف لاستلام الأوراق والمستندات المطلوبة.

- ملء النموذج المخصص لبيانات مقدم الطلب، وتسليم الأوراق.

- التوجه إلى الخزانة لسداد الرسوم بقيمة 760 جنيها والحصول على إيصال الدفع مختوما.

- الانتظار 3 أيام واستلام الجواز السفر.. أو دفع قيمة خدمة عاجل واستلامه خلال 24 ساعة على الأكثر.

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