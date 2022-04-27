خالد يوسف لمصراوي: نجاح الحوار الوطني مرهون بالإفراج عن سجناء الرأي

كتب- محمد عمارة:

قال المخرج خالد يوسف، إنه حضر إفطار الأسرة المصرية بناءً على دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإعلان عن حوار ما بين كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع من أجل مشاركة الجميع للنهوض بالبلد، ومجابهة كل الأزمات الموجودة.

وأضاف يوسف في تصريحات لمصراوي: "في الحقيقة نحن من طالب الحوار وهو حالة حضارية، وأي قوى سياسية تنشد الحوار مع السلطة الحاكمة، لأنه دون الحوار والنقاش فلن نصل إلى إيجاد الحلول".

وتابع: "الرئيس رحب بالقوى المعارضة بشكل كبير جدا، وأكد أنه سيطلع على الحوار الوطني، وهذا بادرة خير، ونتمى أن تسفر عن مسار آخر غير الذي كان موجودا، وهذا هو الطريق الوحيد للنهوض".

وأشار إلى أن الخطوات الأولى لإنجاح هذا الحوار، أن تتمثل أول خطوة في الإفراج عن سجناء الرأي.

وأكد أنه خلال أيام سيتم الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات الدولة وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المصري.