4 تأشيرات محرومة من الحج لعام 2022

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعي، تلقي طلبات الراغبين في التقديم على الحج لموسم 1443هـ -2022م، اعتباراً من الأحد 24 أبريل الجاري.

وحددت وزارة التضامن 19 يوماً فقط لتقديم أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحج، وذلك اعتباراً من الأحد 24 أبريل الجاري، حتى الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

فيما حددت وزارة الداخلية 13 يوماً فقط أمام الراغبين في التقدم لحج القرعة، ابتداءً من الأحد 24 أبريل، حتى الجمعة 6/5/2022، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وينظم موسم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

ويرصد "مصراوي" 4 تأشيرات محرومة من الحج على النحو التالي:

- أصحاب تأشيرة الزيارات التجارية.

- أصحاب التأشيرات العائلية.

- أصحاب التأشيرات السياحية.

- أصحاب تأشيرات زيارات العمل.

جدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، رفعت عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص، بشروط جاءت على النحو التالي:

- السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما.

- اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

- على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

- اتباع التعليمات الوقائية من جانب الحجاج خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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