تبدأ عملها فورًا.. ننشر التشكيل الجديد للجنة العفو الرئاسي بعد توجيه السيسي

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بناء على قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال "الخولي"، في تصريحات صحفية، إن لجنة العفو الرئاسي ستعمل على توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين لافتًا إلى أن التشكيل للجنة يشمل كلا من "محمد عبدالعزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة".

وأكد أن لجنة العفو منذ هذه اللحظة ستبدأ في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة القادمة.

كان الرئيس السيسي وجه بالعمل على إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب.

وأعرب السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان 2022 عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.​