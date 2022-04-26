الجيزة: 20 منفذاً لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة في 4 مناطق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ خطة التوسع في إقامة منافذ ومعارض السلع الغذائية والخضروات والفواكه بكل القطاعات لضبط الأسعار والتيسير على المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتوسع في إقامة منافذ السلع والخضروات والفواكه بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير جميع احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السعر السوقي.

وأكد راشد، أنّ المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع المحافظة في إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى إقامة ٢٠ منفذاً بالوحدات المحلية لمراكز العياط ومنشاة القناطر والبدرشين وأطفيح والتي شملت إقامة ٨ منافذ بمركز ومدينة العياط وهم بالوحدات المحلية برنشت وطهما والبليدة والمتانيا وميت القائد والناصرية والقطوري.

وفي ومدينة أطفيح، تم إقامة ٧ منافذ للخضروات والفاكهه بالوحدات المحلية الكداية والقبابات وكفر قنديل ومنيل سلطان وصول و البرمبل وبمقر المركز.

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إقامة ٤ منافذ بالمدينة والوحدات المحلية بالجلاتمه والمنصورية وابوغالب كما تم اقامه منفذ ثابت بجوار ديوان عام مركز ومدينة البدرشين.

وفي نفس الإطار، يشهد منفذ البيع بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لما يطرحه من خضراوات وفاكهه التجزئة بسعر الجملة.

وناشد المحافظ، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتاً إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أي غلاء في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.