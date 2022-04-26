تأكيد السيسي أن تعظيم القوى الشاملة للدولة يأتي على رأس الأولويات.. يتصدر عناوين الصحف

القاهرة-(أ ش أ):

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية، التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية، فثبت لها يقينا أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه.

وشدد الرئيس في كلمته إلى الشعب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء على أنه بقدر اهتمام مصر بقدرتها العسكرية، تمضى أيضا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة التي من أهمها القدرة الاقتصادية، حيث تطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرًا على التصدي لمختلف الأزمات، لتحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة، تستطيع توفير العديد من فرص العمل للشباب الواعد الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله.

ونوه الرئيس في كلمته بأن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل خالدا في ذاكرة الأمة، تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة، أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها، فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه، تلوح عاليا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.

وقال السيسي: «أتحدث إليكم اليوم، في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعا في قلوبهم تقديرا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال، وينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة».

وأضاف الرئيس: «استعدنا أرضنا كاملة، لنبدأ بعدها مرحلة جديدة، في تعمير سيناء الغالية، ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها، ولعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنتشر فوق ربوع سيناء التي تهدف إلى تنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة».

ووجه الرئيس السيسي التحية إلى كل من ساهم في سبيل استعادة هذه الأرض المقدسة وعودتها إلى أحضان الوطن الأم «مصر»، واختص بالتحية روح الرئيس الراحل «محمد أنور السادات»، ورجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن، الذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن، وشهداء مصر الخالدين في ذاكرتها الذين جادوا بالروح والدم من أجل بقاء الوطن حرًا أبيًا، ورجال الدبلوماسية المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة.