وزير الأوقاف لمبروك عطية: شكرًا على وقوفك في وجه جماعات الشر

(مصراوي):

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشكر إلى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، بعد أن انتقد الأخير الهجوم على وزير الأوقاف لمنع الاعتكاف في المساجد بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا وخوفًا من استمرار انتشار الفيروس.

وكتب مختار جمعة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا الدكتور مبروك عطية على وقفتك الشجاعة في وجه عناصر جماعات أهل الشر وبيان وجه الحق دون تردد أو حساب لردود أفعال أهل الشر وكتائبهم المارقة وذبابهم الإلكتروني".

وقال مبروك عطية في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سمعت بأذني وزير الأوقاف يقول إن الجوامع ليست مرتبة مثل الفنادق كل فرد له حجرة، ولكن المساجد غير ذلك، مضيفا :"في كورونا ولم يناموا المعتكفين في مكان واحد مغلق ولو أحدهم مصاب سيصيب الآخرين".

وتابع "عطية": "قصدنا الجوامع مش مرتبة زي الفنادق وقلنا وزير الأوقاف قال الجوامع مش فنادق، مضيفا:"حرام علينا القص دا حرام".

واختتم الدكتور مبروك عطية الفيديو بالإشارة إلى انتقاد البعض لمنع صلاة التهجد في المساجد، وذلك قبل صدور قرار الأوقاف بالسماح بها بدءا من ليلة 27 رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم، حيث قال عطية: "التهجد سنة والقانون الرباني يقول صلاة السنة في البيوت خير من صلاتها في المساجد"، بس دول عايزين يولوعوها نار واللي بيقول الكلام دا مش بيصلي التراويح ولا التهجد ولا العشاء هم فقط يريدون فتنة وإشعال النيران".

​