ننشر أحدث صور لممشى المقصد والحي السكني في العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا جديدة لمنطقة الإسكان المختلط، والحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، بدء البيع ممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى كان يطلق عليها عمارات الإسكان المختلط حيث تضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية وصيدليات وعيادات طبية.

ويحتوي المشروع على 24 مبنى، ويتكون كل مبنى من سبعة مستويات، ويقدم وحدات للتجزئة تبدأ مساحتها من 33 متر، بالإضافة الى، المكاتب والعيادات التي تبدأ مساحتها من 26 متر وحتى 108 متر.