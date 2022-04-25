وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان مطحن بنها لمتابعة توريد القمح من المزارعين

أ ش أ

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ضرورة التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وسرعة إنهاء إجراءات استلام المحصول، وكذلك ضمان سرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم /الاثنين/ ويرافقه محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، لمطحن بنها التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا؛ لمتابعة عمليات استلام القمح من المزارعين، والتأكيد من التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

وأطلع القصير والهجان على تجربة لاستلام محصول القمح من أحد المزارعين؛ للتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات، ورفع أي أعباء عن كاهل المزارعين وضمان التيسير عليهم خلال عمليات التوريد.

وقال الوزير إن الدولة تراهن على وطنية الفلاح المصري الداعم لوطنه في كل الأوقات ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوريد القمح، وكذلك هناك تنسيق مستمر مع وزارة التموين والمحافظين، حيث تم زيادة نقاط الاستلام لحوالي 450 نقطة بالقرب من الفلاحين لسهولة توريد المحصول بحد أدنى 12 أردبا للفدان، مع الدفع النقدي الفور وخلال 48 ساعة بحد أقصى.

وأشار إلى ضرورة حث المزارعين على توريد القمح خاصة بعد اهتمام الدولة به باعتباره محصول استراتيجي هام، تتسلمه الدولة من المزارعين، وتقدمه للمواطن في صورة خبز مدعم، بعد تحملها لمراحل عمليات الإنتاج المختلفة، من تخزين ونقل، وإنتاج، حتى يصل رغيف الخبز إلى المواطن.

من جهته..قال محافظ القليوبية إن الدولة منحت مزارعي القمح هذا الموسم تيسيرات كبيرة لتشجيعهم على عملية التوريد، بدءًا من الإعلان عن سعر التوريد في وقت مبكر، فضلا عن الحوافز التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادتها.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من أجهزة المحافظة ومديريتي الزراعة والتموين لكافة مراكز التجميع والتوريد، لضمان التيسير على المزارعين، وعلاج أي مشكلات على الفور، وذلك في إطار دعم الدولة للمزارعين.

وكان وزير الزراعة، ومحافظ القليوبية، يرافقهما عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، قد تفقدا عددا من حقول القمح بمدينتي بنها وقها، لمتابعة عمليات الحصاد، فضلا عن تفقد المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر بالصوب الزراعية بقها، كما اختتما الزيارة بتفقد مطحن بنها التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، للاطلاع على عمليات توريد محصول القمح.​