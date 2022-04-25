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الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26 ألف ميجاوات

04:21 م الإثنين 25 أبريل 2022
الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26 ألف ميجاوات

محطة توزيع - أرشيفية

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أ ش أ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الأحد، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم /الإثنين/، 26 ألف ميجاوات، وهو مماثل للحمل أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 18 ألفًا و400 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة، من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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