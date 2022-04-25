"معلومات الوزراء" يرصد تأثير "كوفيد-19" والأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي عبر "مقتطفات تنموية"

كتب- أحمد السعداوي:

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عددًا جديدًا من سلسلة "مقتطفات تنموية"، والتي تضم باقة من المعارف الصادرة عن مؤسسات دولية ومراكز فكر عالمية.

وصدر العدد الجديد من "مقتطفات تنموية" في 7 أقسام، جاء أولها تحت عنوان: "عصر كوفيد-19"، متضمنًا تقريرًا صادرًا عن مؤسسة "ماكنزي" للاستشارات، أشار إلى أن توابع جائحة "كوفيد-19" أدت إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، فبعد عمليات الإغلاق في عام 2020، وتحديات سلسلة التوريد في عام 2021، بدأت موجة أخرى من الاضطرابات تؤثر الآن على جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع أسعار المدخلات، وهو ما أشارت إليه "وول ستريت جورنال"، والتي أكدت أن إغلاق المصانع في مدينتي "شينزين" و"تشانغتشون"، اللتين تعدان من مراكز التصنيع الأساسية في الصين، أدى إلى توقف الإنتاج في العديد من مصانع الإلكترونيات والسيارات، الأمر الذي يمثل أحدث تهديد لسلسلة التوريد المعطلة في العالم.

وتناول تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في قسم "اتجاهات عالمية" من العدد الجديد، تحذيرات القادة والسياسيين الأوكرانيين بشأن تداعيات الحرب على مستقبل الطاقة العالمي، في ظل حاجة نظام الطاقة الأوكراني لاستمرار تأمين إمدادات الطاقة وضمان تأمين مواقع الطاقة النووية.

وأشار تقرير أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في قسم "اتجاهات محلية" من العدد الجديد من سلسلة "مقتطفات تنموية"، إلى محاولات الحكومة المصرية للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، وتأكيد توافرها وملاحقة محتكريها، كما أشار تقرير صادر عن صحيفة "المونيتور" الأمريكية، إلى الخطوات المصرية لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا مع استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، وطموح مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًّا لتصدير الطاقة.

وتناول العدد الجديد، في قسم "خبرات دولية"، ٣ تجارب دولية، وهي: خطوات روسيا للهيمنة على صناعة السياحة في الفضاء في ظل احتدام التنافس من جانب الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محاولات سريلانكا لاحتواء الفقر الناجم عن جائحة "كوفيد-19"، وكذلك تجارب سيراليون مع قضايا تعليم الفتيات والحد من زواج الأطفال.

وناقش العدد الجديد، في قسم "مفاهيم تنموية"، مفاهيم نظام الري الذكي، الذي يعتمد على التشغيل الإلكتروني لعملية الري بواسطة أجهزة استشعار تقيس نسبة المياه التي تحتاج إليها التربة استناداً إلى نسبة رطوبتها، بالإضافة إلى استعراض مفاهيم "التدقيق الإداري"، ويقصد به تحليل مدى كفاءة وقدرة إدارة الشركات على تقييم فعاليتها في ما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية والسياسات التجارية.

وقدّم العدد الجديد من "مقتطفات تنموية" عرضًا مختصرًا لأهم الكتب الشهيرة التي حظيت باهتمام الباحثين والمتخصصين حول العالم، جاء أبرزها كتاب يرصد تطورات الثورة الصناعية الرابعة، كما قدَّم العدد عرضًا بأهم الكتب الصادرة في مجالات الإدارة .. غيرها.