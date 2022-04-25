تحذير.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الآن: يفضل عدم الخروج من المنزل لهؤلاء

بالصور.. إقبال المواطنين على قضاء شم النسيم في حديقة الحيوان

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء الحارة مستمرة على القاهرة الكبرى ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء مع تقدم الوقت.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية ومستوى الرؤية الأفقية 2000 متر.

ونصحت الهيئة المواطنين مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية بعدم الخروج فى هذه الأجواء.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الحالية حيث تدور حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، لافتة إلى أنها ستكون بين 30 و31 درجة على القاهرة حتى الأسبوع المقبل.

وأكدت أن الحرارة تشهد اختلافات كبيرة بين النهار والليل، حيث يصل الفرق لأكثر من 13 درجة مئوية، محذرة من حالة الطقس خلال فترة الليل وعدم ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل طوال اليوم، والاحتفاظ بقطعتي ملابس خلال الساعات المتأخرة من الليل.