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الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.. برلماني: شهادة المؤسسات الدولية تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

03:45 م الإثنين 25 أبريل 2022
الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.. برلماني: شهادة المؤسسات الدولية تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن تصنيف العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية؛ ومنها صندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش، لوضع الاقتصاد المصري، بأنه مستقر وذو نظرة مستقبلية، يؤكد أنه على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات التي تمت فيه جعلته قادرًا على تلقي الصدمات والتعامل معها بمرونة؛ ومنها صدمة جائحة كورونا التي استمرت نحو عامَين.

وأوضح قريطم، في تصريحات صحفية أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، والدولة جادة تمامًا وبتوجيهات الرئيس السيسي في توجيه مختلف سبل الدعم للمستثمرين.

ولفت عضو مجلس النواب إلى ما قاله رئيس الوزراء حول حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم في سبيل التوسع في استثماراتهم، أو الدخول إلى السوق المصرية؛ سواء في القطاع السياحي الذي يعتبر أولوية في هذا التوقيت أو غيره من القطاعات.

وكشف قريطم عن أن الفترة الماضية شهدت تشريعات عدة لتسهيل التراخيص واستخراجها بكل سهولة، وإقامة مجمعات صناعية وتقديم حوافز للتصدير، وكلها مؤشرات لاهتمام كبير وجدي من جانب الدولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

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