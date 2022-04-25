الطريق إلى العاصمة الإدارية.. 6 بوابات عملاقة بأشكال فرعونية والانتهاء منها قريبًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أصبحت بوابات العاصمة الإدارية الجديدة من المعالم المهمة التي تتميز بها المدينة؛ حيث يتم تنفيذها بشكل يليق بباقي المشروعات العملاقة الموجودة في المدينة.

وتسارع شركة العاصمة الإدارية للانتهاء من البوابات الرئيسية للعاصمة، لتكون جاهزة قبل الافتتاح الرئاسي المرتقب للمدينة.

وتضم العاصمة الإدارية 6 بوابات رئيسية وفقاً لأحدث التصميمات، والتي سيتم تنفيذها على الطراز الفرعوني، وبأفضل أنواع الرخام الذي يحتوي على رسومات فرعونية، بالإضافة إلى اعتلاء البوابات رسومات قرص الشمس بداخله زهرة اللوتس.

وتضم البوابات الجديدة أشكالًا مختلفة ومتنوعة وسيكون بداخلها صور تضمن مخططات العاصمة الإدارية داخل كل مرحلة من المراحل التي سيتم تنفيذها، وتربط البوابات العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن المجاورة، كما أنها تقع على الطرق والمحاور الرئيسية التي تصل للعاصمة.

وتوجد البوابات على عدة طرق أبرزها طريق السويس، والطريق الدائري الإقليمي، وطريق العين السخنة، ومحور الأمل، والطريق الدائري الأوسطي.

ويتسم تصميم العاصمة الإدارية بالمرونة والحيوية ومواكبة العصر، وبما يلائم الهوية الوطنية المصرية، ويعكس صورة حضارية لمستقبل مصر، وتم مراعاة تصميم الطرق والمداخل والمحاور في العاصمة الجديدة وَفق تقديرات دقيقة لحركة المرور المتوقعة، لتلافي حدوث اختناقات مرورية.

تقع العاصمة الإدارية شرق القاهرة، في المنطقة الواقعة بين طريقي "القاهرة- السويس"، والقاهرة- العين السخنة، وتبعد نحو ٦٠ كيلومترًا من مدن السويس والعين السخنة وأيضًا ٦٠ كيلومترًا عن قلب القاهرة.

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية ١٧٠ ألف فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى ٤٠ ألف فدان من إجمالي المساحة، ويستهدف المشروع جذب نحو ٧ ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مقرات حكومية ذكية وكذلك تشمل مناطق سكنية متعددة المستويات لكل شرائح المجتمع، ومقر الحكم ومدينة طبية عالمية ومدينة رياضية وقرية ذكية وقاعات مؤتمرات دولية ومدينة معارض ضخمة ومناطق خدمية وتعليمية ومناطق للمال والأعمال وطرق حضارية بعرض ١٢٠ مترًا ومحور أخضر.