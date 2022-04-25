المحرصاوي: منظمة خريجي الأزهر تحصن الوافدين ضد الأفكار الهدامة بالعلم والمعرفة

القاهرة- أ ش أ:

أكد محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدور الكبير الذي تقوم به المنظمة في تحصين الطلاب الوافدين ضد الأفكار الهدامة بالعلم والمعرفة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، خلال اختتام فعاليات المحاضرات العلمية في شرح كتاب (شرح الكفراوي على الآجرومية) في علم النحو، ضمن المحاضرات التي عقدها مشروع (سفراء الأزهر) التابع للمنظمة بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والتي تأتي بغرض تقريب التراث وتمكين الطلاب الوافدين من منهج الأزهر الشريف وتسليحهم بالعلم والمعرفة حتى يكونوا سفراء للأزهر في بلادهم ويتمكنوا من مجابهة الأفكار التي تروجها جماعات العنف والضلال .

وقال المحرصاوي إن المنظمة لديها برنامج كبير لشرح كتب التراث وتيسيرها وفق منهج الأزهر الشريف الذي يرسخ للوسطية والاعتدال وقبول الآخر، مؤكدًا أهمية اللغة العربية التي شرفها الله، فمنَّ عليها بالخلود وجعلها لغة كتابه العزيز خاتم الكتب، ولغة رسوله الكريم خاتم الرسل، بل وجعلها لغة أهل الجنة كما ورد في بعض الآثار.

وأضاف أنه إذا كان الله عز وجل شرف هذه اللغة هذا التشريف، فيجب علينا نحن أبناء العربية أن نحافظ عليها وعلى مكانتها لأن الإسلام لن تقوم له قائمة بدون العربية، فإن وجدت العربية وجد الإسلام، وإن هدمت العربية هدم الإسلام .

من جهته.. قال إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق والمستشار العلمي للمنظمة، إن علماء الأزهر القدامى كانوا يشتهرون بالتكوين العلمي الواسع، ومن هنا يجب علينا أن نحذوا حذوهم حتى تظل هامة الأزهر مرفوعة بين العالمين، مناشدًا الطلاب بأن يعملوا على فهم مثل هذه المتون التي توسع مداركهم وتصنع منهم علماء موسوعيين.

وبدوره..أشار الدكتور محمد عبد الوهاب المليجي وكيل الكلية للدراسات العليا إلى أن اللغة العربية هى لغة القرآن التي شرفت بنزول الوحي بها، فهي خير اللغات والألسنة وهي هوية كل عربي ومسلم ولغة العلم والحضارة، لافتًا إلى أن معرفة اللغة العربية وعلومها فرض واجب على كل متعلم في العلم الشرعي الديني؛ لأن بها يفهم كتاب الله وهي مفتاح التفقه في الدين.

وأعرب عن سعادته بهذه الفعاليات التى ينظمها مشروع (سفراء الأزهر) لطلاب كلية اللغة العربية التي تحثهم على التعمق في الدراسات اللغوية والنحوية لتمكينهم من أدوات اللغة، متمنيًا للطلاب التحصيل العلمي النافع لتحقيق مآربهم.

ومن جانبه.. قال الدكتور صلاح عاشور وكيل كلية اللغة العربية لشئون التعليم والطلاب إن العربية خير اللغات فهي لغة القرآن الكريم، واللغة التي كتب بها التراث الاسلامى، مؤكدا أن هذه الفعاليلات تعد دليلُا على الاهتمام المطلوب بهذه اللغة وغرس حبها في نفوس الطلاب للتمكن من أدواتها وخاصة الوافدين، ومن ثم نشر الحضارة الإسلامية ونشر العلم والدين والتراث الإسلامي في كافة بقاع الأرض.

وفي ختام الفعالية، وزعت شهادات التقدير على الطلاب المشاركين بالمحاضرات، والذين بلغ عددهم 292 طالبا من مختلف جنسيات العالم.