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الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب المصري بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء

02:34 م الإثنين 25 أبريل 2022
الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب المصري بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

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كتب- مينا غالي:

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وقال زكي، في برقية التهنئة: "باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أبعث لفخامتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الغالية، الأرض العزيزة على المصريين، والتي ارتوت بدماء أبطالنا البواسل من شهداء القوات المسلحة، للحفاظ على ترابها، وتحرير أرض المصريين كاملة".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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