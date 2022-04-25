Masrawy logo white

إعلان

البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

02:31 م الإثنين 25 أبريل 2022
البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

البابا تواضروس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وذكرت الكنيسة - في بيان - "إننا إذ نحتفل اليوم بالذكرى الأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية، بعد مشوار طويل رُسِمَت معالمه بدماء الشهداء والجهود الدبلوماسية والسعي للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها، نرى استكمال هذا المشوار الآن بالتنمية الشاملة التي تشهدها هذه الأرض المقدسة بعدما استطاعت القوات المسلحة والشرطة المصرية تطهيرها من الإرهاب أيضًا بدماء وتضحيات كبيرة وثمينة".

وأضاف البيان: "نصلي إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار".

هذا المحتوى من

Asha

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
البابا تواضروس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى تحرير سيناء الرئيس السيسي

الخبر التالى:

الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب المصري بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل ..الداخلية تكشف حقيقة عدم استكمال صلاة التراويح
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا