البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

القاهرة- أ ش أ:

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وذكرت الكنيسة - في بيان - "إننا إذ نحتفل اليوم بالذكرى الأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية، بعد مشوار طويل رُسِمَت معالمه بدماء الشهداء والجهود الدبلوماسية والسعي للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها، نرى استكمال هذا المشوار الآن بالتنمية الشاملة التي تشهدها هذه الأرض المقدسة بعدما استطاعت القوات المسلحة والشرطة المصرية تطهيرها من الإرهاب أيضًا بدماء وتضحيات كبيرة وثمينة".

وأضاف البيان: "نصلي إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار".