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المؤتمر العام 6 مايو.. منافسة مشتعلة على رئاسة الحزب المصري الديمقراطي

02:26 م الإثنين 25 أبريل 2022
المؤتمر العام 6 مايو.. منافسة مشتعلة على رئاسة الحزب المصري الديمقراطي

فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي

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كتب- نشأت علي:

يستعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لعقد مؤتمره العام يوم 6 مايو المقبل لانتخاب رئيس الحزب، والأعضاء المكملين للهيئة العليا، بالإضافة إلى الهيكل القيادي للحزب .

يتنافس على رئاسة الحزب في هذه الانتخابات أ.فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، على رأس قائمة "التقدم"، ود.حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، على رأس قائمة "التغيير" و د.نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، على رأس قائمة "الاستقلال".

ويعقد الحزب مؤتمره العام بعد أن أنهى مرحلة الانتخابات القاعدية في 19 أمانة جغرافية.

جدير بالذكر أن أول رئيس للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الدكتور محمد أبو الغار، الذي تولى رئاسة الحزب منذ إنشائه في 2011 حتى إجراء انتخابات 2016 التي فاز فيها فريد زهران .

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