تحذير لهذه الفئة.. الصحة توجه نصائح مهمة خلال شم النسيم

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح خلال الاحتفال بشم النسيم.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، إنه يجب على مرضى الضغط الابتعاد تمامًا عن تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي تعمل على ارتفاع ضغط الدم.

كما تشمل النصائح:

- تجنب التواجد في الأماكن المغلقة

- التزم بالتباعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر

- احرص على ارتداء الكمامة

- عقم يديك باستمرار باستخدام مطهر

ونشرت الوزارة أرقام الطوارئ في حالة حدوث أي مشكلات صحية نتيجة تناول الأسماك المملحة: ١٣٧ - ١٦٤٧٤