مسئولو أجهزة المدن الجديدة يقدمون التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

كتب- محمد عبدالناصر:

زار المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، كنيسة السيدة العذراء بالمدينة، لتقديم التهنئة القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله القس بسنتى حليم، راعي كنيسة السيدة العذراء.

وأكد سالمان، في بان اليوم، أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد، وكلنا أبناء مصر ونعمل معاً من أجل رفعة مصرنا الغالية، متمنياً أن يعيد الله الأعياد والأيام على الأخوة الأقباط وعلى مصر وأبنائها بالخير والاستقرار.

وفي ذات السياق، هنأ المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته ومسئولو الجهاز إلى كنيسة السيدة العذراء بالمجاورة الأولى، وكنيسة مارى جرجس بالمجاورة ٣٢، والكنيسة الإنجيلية بالمجاورة 32، حيث كان في استقباله الأب إبرام والقس ميشيل، والقس جاورجايوس، والذين أعربوا عن سعادتهم لتلك التهنئة من رئيس الجهاز.

وتوجه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز وأعضاء مجلس أمناء المدينة، إلى كنيستي إبني بيتك ومنطقة الـ٨٠٠ فدان بالمدينة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بالإنابة عن جميع العاملين بالجهاز والمجلس.

وأكد مسئولو جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن الشعب المصري نسيج واحد بكافة طوائفه الدينية، وأن الترابط والتسامح بين المسلمين والمسيحيين هو أهم ما يميز الشعب المصري العظيم، متمنين لهم أن يعيد الله عليهم عيد القيامة المجيد بكل الخير.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، يرافقه مسئولو الجهاز، بزيارة إحدى الكنائس بالمدينة لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بالمدينة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتوجه المهندس محمد خلف الله عبد الماجد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بزيارة لجميع الكنائس بالمدينة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقه مسئولو الجهاز.