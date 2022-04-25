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عيد الكرامة وانتصار إرادة الشعب.. انتصار السيسي تهنئ المصريين في ذكري تحرير سيناء

12:28 م الإثنين 25 أبريل 2022
عيد الكرامة وانتصار إرادة الشعب.. انتصار السيسي تهنئ المصريين في ذكري تحرير سيناء

انتصار السيسي

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كتب- محمد سامي:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن المصريين يحتفلون، اليوم الإثنين، بذكرى غالية على قلوبهم وهي عيد تحرير سيناء، الذي يمثل بحق عيد الكرامة والعزة وانتصار الإرادة لشعب مصر.

وأضافت انتصار السيسي، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الشعب المصري أكد قدرته على مواجهة أي تحدٍ لاستعادة ترابه الوطني وحقوقه كاملةً.

ووجهت قرينة رئيس الجمهورية تحية إلى شعب مصر العظيم وكل مَن أسهم بتضحيات غالية لإعادة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن.

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