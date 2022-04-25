بشعار "رمضان بيكم أحلى".. انتهاء منافسات الدورة الرمضانية لكليات الجامعات والمعاهد العليا

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، مساء أمس الأحد، برئاسة د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.

وأشاد عبد الغفار بجهود الاتحاد الرياضي في تنظيم الدورة الرمضانية بعد توقفها خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، والتي تمت بمُشاركة (32) جامعة مصرية بإجمالي عدد المُشاركين في الدورة 12 ألف طالب وطالبة يمثلون 456 كلية و45 معهدًا.

ووجه الوزير الشكر إلى الكابتن أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات والمشرف العام على الدورة الرمضانية؛ لدعمه المُميز للدورة وكذا التغطية الإعلامية لها.

وطالب عبد الغفار الاتحاد بضرورة الاستعداد لتنظيم فعاليات الدورة الصيفية للجامعات والمعاهد المصرية مع بداية فصل الصيف بالتعاون مع الجامعات الساحلية.

واستعرض د.عرفة سلامة ختام مُنافسات الدورة الرمضانية لكليات الجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي بدأت في 7 أبريل الجاري، مشيراً إلى أن نتائج الدور نصف النهائي أسفرت عن صعود جامعات: بني سويف، وحورس، وجنوب الوادي، وبنها، لافتاً إلى انتهاء مُنافسات مرحلة التصفيات للدور النهائي وحفل الختام أمس الأحد، وتحديد المراكز الأربعة الأولى الفائزة بالدورة، وذلك بمقر النادي بمدينة ٦ أكتوبر بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحت شعار (رمضان بيكم أحلى).

ووافق المجلس على دعم المؤتمر العلمي "التشريعات والقوانين الرياضية لغة العصر بالوطن العربي"، والمقرر عقده خلال الفترة من 30- 31 مايو المقبل، على أن تتضمن محاور المؤتمر تطوير الرياضة الجامعية.

ووافق المجلس على تنظيم الدورة الرمضانية للطلاب الوافدين لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من 27 حتى 29 أبريل الجاري.

وأُحيط المجلس علمًا باستقبال الاتحاد الرياضي للجامعات عدد 126 طالبة على ثلاثة أفواج من طالبات كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان؛ لتعريفهن بالهيكل التنظيمي للاتحاد، وكذلك أنشطته الرياضية المختلفة.

وكرم عبد الغفار بعثة مُنتخب مصر للجامعات لمُشاركته في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف، والتي أقيمت بإيطاليا خلال الفترة من 30 مارس الماضى وحتى 3 أبريل الجارى، بمُشاركة 90 طالبًا وطالبة من 55 جامعة بـ15 دولة على مستوى العالم، موجهاً التهنئة للفائزين في البطولة، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم للعبة السباحة سواء على المستوى المحلي أو العربي.

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية هي الدولة العربية والإفريقية الوحيدة المُشاركة في هذه البطولة.