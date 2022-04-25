وزراء السياحة والتنمية والبيئة يناقشون استعدادات استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، للوقوف على آخر المستجدات في ملف تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة إلى بحث آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27".

ورحب وزير السياحة والآثار بالوزراء والحضور، متوجها لهما بالشكر على كل أوجه التعاون والدعم التي يتم تقديمها للقطاع السياحي للاستعداد لهذا المؤتمر الهام.

واستعرض الاجتماع، مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلي مدينة خضراء ومستدامة بالإضافة إلى عرض لعدد من مشروعات البنية التحتية والمقترحات لتطوير هذه المنظومة والتخلص بشكل آمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ.

كما تم استعراض نتائج المباحثات الجارية مع الشركات الراغبة في العمل بمنظومة المخلفات الصلبة بجنوب سيناء لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات بما فيها تقديم هذه الخدمات إلى المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ.

وأكد اللقاء، أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الحدث العالمي المهم والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر، كما تم التأكيد على أهمية دور المجتمع المحلي وأبناء محافظة جنوب سيناء من العاملين في هذا المجال للعمل في المنظومة الجديدة لضمان نجاحها وأن تكون شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام العالم.

وفي سياق متصل، تم مناقشة الاستعدادات السياحية للمؤتمر ومنها المقترحات الخاصة بالزيارات السياحية التي سيتم تنظيمها للوفود المشاركة في المؤتمر لإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالمقومات السياحية المتميزة والمتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، حيث يمكن تنظيم زيارات داخل مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية مثل سانت كاترين والأقصر وأسوان وأبو سمبل وسيوة وغيرها مع إبراز المشروعات التنموية والقومية والبيئية بها.

كما ناقش الإجتماع، برامج السياحة الخضراء، إذ أن مؤتمر المناخ بما يتناوله من قضايا وثيق الصلة بالسياحة والآثار، خصوصًا فيما يتعلق بإعداد استراتيجية للسياحة المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، وجار مراجعتها من قبل ممثلي وزارة السياحة والآثار، كما تم استعراض المعايير البيئية للمنشآت الفندقية والتي تم إطلاق أول برنامج تدريبي لها في مصر من شرم الشيخ ومن أهمها تدريب العاملين بالفنادق على الممارسات الصحيحة للتوجه نحو السياحة المستدامة، إذ تم تدريب 46 فندقًا بالفعل، كما تم وضع دليل استرشادي للتوافق مع البيئة، بالإضافة الى أنه تم وضع الاشتراطات البيئية للمطاعم والكافيتريات.

حضر الاجتماع، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدي وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ومستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، وهدى عمر مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، وكلًا من الدكتور إيهاب طارق والدكتور خالد الفرا مستشاري وزيرة البيئة للمخلفات.