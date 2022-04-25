الصحة تكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن.

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية، إن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 34 مليونًا و73 ألفًا و 986 من المحصنين بالكامل.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة اضغط هنا لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.

وأكدت أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.