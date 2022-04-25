Masrawy logo white

إعلان

الصحة تكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن

10:56 ص الإثنين 25 أبريل 2022
الصحة تكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن

لقاح كورونا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن.

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية، إن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 34 مليونًا و73 ألفًا و 986 من المحصنين بالكامل.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة اضغط هنا لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.

وأكدت أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
لقاح كورونا حسام عبدالغفار وزارة الصحة فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزراء السياحة والتنمية والبيئة يناقشون استعدادات استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا