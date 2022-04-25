Masrawy logo white

إعلان

ساويرس يكشف سر التراجع عن شراء "جزيرة المهاجرين"

10:40 ص الإثنين 25 أبريل 2022
ساويرس يكشف سر التراجع عن شراء "جزيرة المهاجرين"

المهندس نجيب ساويرس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، سر عدم اكتمال مشروعه لشراء جزيرة في البحر المتوسط وتخصيصها لاستقبال المهاجرين.

وقال ساويرس عبر حسابه على تويتر اليوم الاثنين: "المشكلة مكانتش في شراء الجزيرة، المشكلة كانت في موافقة السلطات اليونانية على السماح للمهاجرين بالعيش في الجزيرة وتوفير إجراءات الدخول والأمن".

وتأتي تدوينة ساويرس ردًا على إحدى متابعيه على تويتر التي أشارت إليه بشأن اعتزامه تنفيذ فكرة شراء جزيرة، لكنها لم تنجح بسبب "رفض بيع أصحابها" وفق قولها.

ما أعاد طرح تلك القضية، ما كتبه الكاتبة الأردنية أمل الحارثي على حسابها بالقول "لا أعرف إن كانت فكرة مجنونة في آخر الليل، لكن لماذا لا تتفق دول العالم على تجهيز جزيرة بعيدة آمنة لكل من يطلب اللجوء هربا من الحرب والفقر والفساد؟ على أن توضع فيها قوانين دولية ويعمرها اللاجئون".

وتعود فكرة رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى عام 2015، حينما عرض شراء جزيرة إيطالية أو يونانية وتنميتها لمساعدة مئات الآلاف من المهاجرين الذين يهربون من سوريا ومن دول أخرى تشهد نزاعات.

وأعلن ساويرس في بادئ الأمر اقتراحه على تويتر. وكتب "اليونان أو إيطاليا بيعوا لي جزيرة وسوف أعلن استقلالها وأستقبل اللاجئين وأوفر وظائف لهم إذ سيقومون ببناء بلدهم الجديد".

وحينها اقترح ساويرس أنه سيطلق على الجزيرة اسم "جزيرة آلان"، لإحياء ذكرى الطفل السوري آلان كردي، الذي غرق في العام 2015 محاولا الوصول إلى أوروبا مع أسرته.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
نجيب ساويرس جزيرة المهاجرين شراء جزيرة المهاجرين السلطات اليونانية تويتر

الخبر التالى:

وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركات القابضة للصناعات الغذائية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا