ساويرس يكشف سر التراجع عن شراء "جزيرة المهاجرين"

القاهرة- مصراوي:

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، سر عدم اكتمال مشروعه لشراء جزيرة في البحر المتوسط وتخصيصها لاستقبال المهاجرين.

وقال ساويرس عبر حسابه على تويتر اليوم الاثنين: "المشكلة مكانتش في شراء الجزيرة، المشكلة كانت في موافقة السلطات اليونانية على السماح للمهاجرين بالعيش في الجزيرة وتوفير إجراءات الدخول والأمن".

وتأتي تدوينة ساويرس ردًا على إحدى متابعيه على تويتر التي أشارت إليه بشأن اعتزامه تنفيذ فكرة شراء جزيرة، لكنها لم تنجح بسبب "رفض بيع أصحابها" وفق قولها.

ما أعاد طرح تلك القضية، ما كتبه الكاتبة الأردنية أمل الحارثي على حسابها بالقول "لا أعرف إن كانت فكرة مجنونة في آخر الليل، لكن لماذا لا تتفق دول العالم على تجهيز جزيرة بعيدة آمنة لكل من يطلب اللجوء هربا من الحرب والفقر والفساد؟ على أن توضع فيها قوانين دولية ويعمرها اللاجئون".

وتعود فكرة رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى عام 2015، حينما عرض شراء جزيرة إيطالية أو يونانية وتنميتها لمساعدة مئات الآلاف من المهاجرين الذين يهربون من سوريا ومن دول أخرى تشهد نزاعات.

وأعلن ساويرس في بادئ الأمر اقتراحه على تويتر. وكتب "اليونان أو إيطاليا بيعوا لي جزيرة وسوف أعلن استقلالها وأستقبل اللاجئين وأوفر وظائف لهم إذ سيقومون ببناء بلدهم الجديد".

Greece or Italy sell me an island,ill call its independence and host the migrants and provide jobs for them building their new country