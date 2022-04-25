القوى العاملة: صرف 423 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 88 شابًا بمطروح

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 88 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 "قادرون باختلاف".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 358 طالب عمل.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مارس الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 101 منشأة، والقيام بـ 18 حملة تفتيشية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، و تحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية، ومنح 33 رخصة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 199 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 83 عاملاً من المسجلين بالمديرية، و 6000 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال، فضلاً عن صرف 218 ألفاً و580 جنيه لاستخراج وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 3643 عاملاً مسجلاً تغطى حالات الوفاة او العجز الكلي المستديم أو الجزئي.

وأشار مدير المديرية، إلى أن المديرية استخرجت 305 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، و في مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 285 منشأة، وأسفر عن تحرير 25 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث شكوتين، وعمل 4 زيارات عمالية.

وفى مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بواحة سيوة على مهنة التفصيل والحياكة، ومهنة التطريز بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية البشرية يستفيد منها 20 متدربة.