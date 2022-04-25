خطوات الاستلام وأسباب الرفض.. 6 معلومات مهمة لحاجزي شقق دار مصر وسكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إرسال ملفات الحاجزين الذين حجزوا الوحدات السكنية المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل في مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) إلى جهات التمويل المختلفة.

مصراوي يوضح في عدة نقاط يبحث عنها المتقدمين وراغبي الحجز في شقق (سكن مصر، دار مصر، جنة)، مثل خطوات الاستلام والمبالغ المالية المطلوبة وقت التعاقد، وخطوات سحب مقدم الحجز، ومحددات إلغاء التخصيص، والتي جاءت على النحو التالي:

1- موقف المخصص لهم وحدات:

تمكن ما يقرب من 13 ألف متقدم من الحجز في الـ3 مشروعات وتم إرسال لهم رسائل نصية عبر الهاتف المحمول تفيد بتحوليهم إلى جهات التمويل سواء كانت بنوك أو شركات، والخطوة التالية ستكون تواصل البنوك مع المتقدمين بعد إجراء الاستعلام الأئتماني عليهم لإنهاء الإجراءات المطلوبة ثم تحويلهم إلى أجهزة المدن لاستلام الوحدات.

2- خطوات سحب مقدم جدية الحجز:

اختلف مقدم جدية الحجز من مشروع لآخر، حيث وصلت لـ40 ألف في مشروع سكن مصر و60 ألف في مشروع دار مصر و80 في مشروع جنة، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية لا ترد، حيث يتم الذهاب إلى بنك التعمير والإسكان وتقديم طلب بسحب جدية الحجز، حيث يتم تحديد موعد للحصول على مبلغ جدية الحجز دون خصم أي مبالغ بخلاف الـ500 جنيه المصروفات الإدارية.

3 - محددات إلغاء التخصيص:

1- عدم استكمال سداد مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد ومن ثم سحب الشقة المخصصة للمواطن.

2- عدم التعاقد أو استلام المتقدم للشقة بعد التعاقد خلال فترة شهر بحسب كراسة الشروط.

3- عدم استكمال الإجراءات اللازمة عند تعليق أو رفض الطلب لدى صندوق الإسكان الاجتماعي أو جهة التمويل العقاري خلال 30 يوم عمل.

4- بناء على طلب المخصص له الشقة.

4 - حالة خصم من جدية الحجز:

نصت كراسة الشروط المخصصة للحجز على خصم 1.5% من قيمة الوحدة في حالة التخصيص عن طريق الحجز الإلكتروني، في حالة عدم استكمال التقديم وسداد دفعة التعاقد وعدم استكمال الإجراءات اللازمة، وتصل قيمة الخصم الـ1.5% لو الوحدة بمليون جنيه سيتم خصم 15 ألف جنيه.

5 - المبالغ المطلوبة وقت التعاقد:

إذا كانت الوحدة الـ15 متر في مشروع سكن مصر بـ 736 ألف جنيه، تم سداد 40 ألف مقدم حجز وقت التقديم، فسيتم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 70 آلف وقت التعاقد، ويتبقى الـ85% بواقع 626 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتم سدادهم على 30 سنة وهي أكبر مدة تمويل ويصل القسط هنا لـ2,678 جنيه.

وفي مشروع دار مصر لو سجلت الوحدة الـ140 مترا، مليون و40 ألف جنيه، سيتم سداد 108 ألف جنيه وقت التعاقد، ويتبقى 884 ألفا هم مبلغ التمويل ليصل قيمة القسط الشهري لـ3728 جنيها شهريا لمدة 30 سنة.

أما لو الوحدة سجلت 803 الف، سيكون المبلغ المتبقى وقت التعاقد 60 ألف جنيه، ومتبقى 682 ألف جنيه ويصل القسط لـ2879 جنيه شهريا لمدة 30 سنة.

6- أسباب رفض البنك لطلب التمويل العقاري:

– الموافقة الائتمانية:

قبل صدور الموافقة على قرض التمويل العقاري يفحص البنك التاريخ الائتماني للمتقدم، ويتم الرفض في حالة وجود أي مشاكل في السداد مع البنوك الأخرى.

- الدخل الشهري: حددت مبادرة التمويل العقاري شروط خاصة بالدخل الشهري للمتقدم، مبادرة التمويل العقاري 3٪ يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج، ويتم التحقق من القدرة على السداد طول فترة التمويل، كما يطلب البنك أوراق تتعلق بالضرائب بالنسبة للأعمال الحرة.

- الأوراق المطلوبة:

من أبرز أسباب الرفض المتعلقة بقرض التمويل العقاري تكون في الاوراق المطلوبة حيث يتم طلب أوراق تتعلق باثبات الدخل، مرة آخرى وقت التعاقد.

- نسبة الدين:

يمكن أن يكون سبب رفض البنك للقرض هو نسبة الدين العالية مقارنة بالدخل، حيث يُستدل من هذه النسبة عند مقارنة المبالغ المستحقة على الشخص المتقدم بالمبالغ التي يكسبها شهريا، بحيث يكون القسط لا يزيد عن 40% من معدل الدخل الشهري.

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