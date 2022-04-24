وكيل "اقتصادية النواب": تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل نجاح مصر في مواجهة الأزمة العالمية

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بدء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يكفل نجاح مصر في تخطي ومواجهة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيدًا بقرار تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للخروج من أثار الأزمة العالمية التي تواجه كل اقتصادات العالم.

وقال عبدالحميد، في بيان له أصدره اليوم إنه يجب مواجهة ظاهرة ارتفاع مستوى معدلات التضخم والتي ارتفعت بصورة كبيرة للغاية، معلنًا اتفاقه التام مع حرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية بإشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز فرص النمو الاقتصادي، وأيضًا حرص الحكومة لتنفيذ حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية لأن تلك الإجراءات تعتبر من أفضل الطرق للخروج بالاقتصاد من تلك الأزمة.​