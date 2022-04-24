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برلماني في سؤال لوزير التعليم العالي.. متى تنتهي مهازل الكيانات الوهمية للكليات والمعاهد؟

11:03 م الأحد 24 أبريل 2022
برلماني في سؤال لوزير التعليم العالي.. متى تنتهي مهازل الكيانات الوهمية للكليات والمعاهد؟

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإرسال خطابات عاجلة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية لرصد جميع الكيانات التعليمية الوهمية سواء كانت كليات أو معاهد عليا أو متوسطة وغيرها للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وقال شمس الدين، إنه بين حين وآخر، يخرج عليها كبار المسئولين بوزارة التعليم العالي والبحث والعالمي ويعلنون عن تقارير حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة كما يعلنون عن نجاح اللجنة في ضبط هذه الكيانات الوهمية والقائمين عليها ويتم إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها متسائلًا: "متى سيتم القضاء نهائيًا على هذه الظاهرة الخطيرة التى انتشرت بصورة بشعة؟.

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