احتفالًا بتحرير سيناء.. المتحدث العسكري ينشر أغنية "جيشك يا مصر"

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أغنية بعنوان "جيشك يا مصر"، بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء في الـ25 من أبريل.

وتقول كلمات الأغنية: "جيشك يا مصر في قلبي ساكن، جيشك يا مصر للأرض صاين، جيشك يا مصر بيبني معاكي، جيشك يا مصر دائمًا وراكي".

والأغنية تقديم هيئة الموسيقات العسكرية، غناء محمد شاهين، كلمات الهيئة، وألحان محمد صبحي، وتوزيع شريف منصور.