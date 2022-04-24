"سينا أقوى بينا".. وزارة الدفاع تحتفل بذكرى تحرير سيناء (فيديو)

(مصراوي):

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أغنية "سينا أقوى بينا" من غناء محمد رشاد وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع طارق عبدالجابر بمناسبة مرور 40 عامًا على ذكرى تحرير سيناء.

وتحتفل مصر في تلك الأيام بالذكرى الـ40 لتحرير سيناء، فقد تم تحرير أرض الفيروز من الاحتلال الإسرائيلي في عام 1982، واكتمل التحرير بعودة طابا عام 1988، حيث قامت العدو الإسرائيلي باحتلال سيناء كاملة بعد حرب يونيو عام 1967، ومن بعدها، انطلق الكفاح المسلح بين الجيش والشعب في حرب الاستنزاف، وانتهى بالملحمة الكبرى في نصر أكتوبر 1973.

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