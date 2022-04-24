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رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: العفو عن الشباب المحبوسين مثال جيد لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

09:30 م الأحد 24 أبريل 2022
رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: العفو عن الشباب المحبوسين مثال جيد لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

النائب سليمان وهدان

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كتب- نشأت علي:

ثمّن سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك مؤكدًا أن الرئيس حريص على الشباب المصري وإدخال الفرحة على قلوب أسرهم.

وقال وهدان، إن الرئيس السيسي يسعى جاهدًا كلما سنحت الفرصة للإفراج عن الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع، ويأتي ذلك تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مثل هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة، كما أنه يعد نموذج جيد في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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