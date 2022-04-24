الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفرنسي "ماكرون" للفوز بدورة رئاسية جديدة

(مصراوي):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة.

وقال الرئيس في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي فوزة في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلادة إلي مزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف الرئيس السيسي: "أؤكد أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكانت المؤشرات الأولية، للانتخابات الرئاسية في فرنسا أكدت فوز الرئيس ماكرون بدورة رئاسية جديدة بنسبة 58.2%.

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