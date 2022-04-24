متحدث صندوق التنمية ينشر صورًا لمشروع أرض الخيالة بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

نشر إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية‏ لدى ‏صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، على الصفحة الشخصية عبر "فيسبوك" صورا لمشروع أرض الخيالة بمحافظة القاهرة.

وعلق المتحدث الرسمي بإسم صندوق التنمية الحضرية‏ لدى ‏صندوق التنمية الحضرية:"محافظة القاهرة، مشروع أرض الخيالة.. المسجد.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا".

وتظهر الصور جمال وعظمة أعمال مشروع أرض الخيالة بمحافظة القاهرة، فيما يتعلق بإنشاء أحد المساجد المقامة هناك.



وتواصل محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية وصندوق التنمية الحضرية، تنفيذ مخطط مشروع أرض الخيالة بمحافظة القاهرة.



ويعتبر مشروع أرض الخيالة أحد مشروعات السكن البديل عن المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة.

